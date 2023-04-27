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Димарко о выходе «Интера» в финал Кубка Италии и в 1/2 ЛЧ: «У нас коллектив, ребята бьются в каждом матче»

Димарко о выходе «Интера» в финал Кубка Италии и в 1/2 ЛЧ: «У нас коллектив, ребята бьются в каждом матче»

В ответном матче 1/2 финала миланцы обыграли «Ювентус» (1:0, первая игра – 1:1). «Мы играли очень хорошо, как и хотели, и одержали красивую победу.

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