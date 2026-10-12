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Царьград

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Казахстанцам назвали единственный способ проверки телефонов с 9 октября

Казахстанцам назвали единственный способ проверки телефонов с 9 октября

С 9 октября казахстанцы могут проверить легальность мобильного устройства только через eGov Mobile, пройдя видеоидентификацию и подтвердив согласие на обработку данных по SMS на номер 1414.

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