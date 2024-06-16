Медведчук: Украину при отказе от предложений Путина ждут референдумы о воссоединении с Россией

В противном случае будет исчезновение Украины как государства, заявил украинский оппозиционный политик Глава движения «Другая Украина» отметил, что ответственность за отказ от мирного плана Владимира Путина будет нести Владимир Зеленский и «его хозяева из коллективного Запада», а в случае отказа от предложений президента России Украину ждет череда новых референдумов по воссоединению с РФ.