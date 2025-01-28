Трамп в шутку допустил участие в следующих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил возможность участия в президентских выборах 2028 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США.
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