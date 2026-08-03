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Операторы ТКО ужесточили требования к подтверждению отсутствия жильца

Операторы ТКО ужесточили требования к подтверждению отсутствия жильца

Российское законодательство предусматривает возможность перерасчёта платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов при временном отсутствии жильца, однако операторы ужесточают требования к подтверждающим документам, и справки от председателя СНТ может быть уже недостаточно.

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