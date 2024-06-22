Нижегородская область предложила создать единый проектный институт для реализации федерального проекта «Вода России»

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров выступил с докладом на региональной сессии VIII Всероссийского водного конгресса — масштабного ежегодного форума, посвященного вопросам сохранения и восстановления водных ресурсов России, который прошел с 18 по 20 июня в Москве.