Политолог Ростислав Ищенко считает, что украинские политики ожидают победы демократов на выборах в Конгресс США, надеясь на стабилизацию ситуации.
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Победы не будет, ни у тех, ни у других, а проект Украина уже закрыт.