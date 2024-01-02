Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк

Говорят, Бог создал кошку, чтобы человек мог погладить тигра. Ну а человек в свою очередь создал тибетских мастифов — чтобы можно было погладить льва! И не только погладить, а жить с ним бок о бок, любить, кормить, восхищаться и никому не отдавать.