"Ушла эпоха": шоумен из Новосибирска Пушной высказался о смерти Маслякова

Пушной выразил искренние слова соболезнования родным Александра Маслякова.Известный новосибирский шоумен Александр Пушной, который играл в КВН в 80-90-х годах в составе команды НГУ, высказался о смерти основателя "Клуба весёлых и находчивых" Александра Маслякова в эфире программы "Физики и лирики" на радиостанции "Маяк".
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