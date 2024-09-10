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"Ушла эпоха": шоумен из Новосибирска Пушной высказался о смерти Маслякова

"Ушла эпоха": шоумен из Новосибирска Пушной высказался о смерти Маслякова

Пушной выразил искренние слова соболезнования родным Александра Маслякова.Известный новосибирский шоумен Александр Пушной, который играл в КВН в 80-90-х годах в составе команды НГУ, высказался о смерти основателя "Клуба весёлых и находчивых" Александра Маслякова в эфире программы "Физики и лирики" на радиостанции "Маяк".

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