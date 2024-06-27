Испытания для Франции и Германии, «ковровая дорожка» для Англии, проверка для Австрии: прогнозы на плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и сформировалась сетка плей-офф. Как и три года назад, в верхней части оказались сразу четыре сборные из числа главных фаворитов турнира, при этом двум из них с ходу придётся несладко: Франции предстоит сразиться с Бельгией, а Германии — помериться силами с Данией.