Пять регионов России реализуют проекты по столичной модели обучения уходу за маломобильными людьми.На сайте мэрии рассказали, что первый в России симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода за маломобильными людьми открыли в столице три года назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л А патриоты кто? Ч...
- Состоится ли в Ки...
- Партия любителей ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым