Politico: США и Британия заявят о снятии ограничений на удары по РФ на ГА ООН

США и Великобритания могут объявить о своем решении о предоставлении Киеву права на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
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