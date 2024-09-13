Politico: США и Британия заявят о снятии ограничений на удары по РФ на ГА ООН

США и Великобритания могут объявить о своем решении о предоставлении Киеву права на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.