Scientific Reports: сон с собакой приводит к развитию бессонницы

Исследование, проведенное сотрудниками Тринити-колледжа при Кембриджском университете, показало, что у людей, которые спят в одной постели или даже в одной комнате со своими собаками, качество ночного отдыха ухудшается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии