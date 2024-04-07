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Scientific Reports: сон с собакой приводит к развитию бессонницы

Scientific Reports: сон с собакой приводит к развитию бессонницы

Исследование, проведенное сотрудниками Тринити-колледжа при Кембриджском университете, показало, что у людей, которые спят в одной постели или даже в одной комнате со своими собаками, качество ночного отдыха ухудшается.

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