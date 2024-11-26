Экономист Сакс: эскалацию можно остановить одним телефонным звонком РФ и США

Телефонный звонок между США и Россией мог бы остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom на YouTube.
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