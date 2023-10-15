Этот тест пройдут только интеллектуалы: Отличите «Двенадцать стульев» от «Золотого теленка»

Дню рождения автора самых сатирических романов про власть Советов посвящается! фото: Кадр из многосерийного телефильма «12 стульев» (1976, режиссер Марк Захаров)Сегодня исполнилось бы 126 лет соавтору двух гениальнейший романов нашей с вами современности — Илье Ильфу.
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