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Этот тест пройдут только интеллектуалы: Отличите «Двенадцать стульев» от «Золотого теленка»

Этот тест пройдут только интеллектуалы: Отличите «Двенадцать стульев» от «Золотого теленка»

Дню рождения автора самых сатирических романов про власть Советов посвящается! фото: Кадр из многосерийного телефильма «12 стульев» (1976, режиссер Марк Захаров)Сегодня исполнилось бы 126 лет соавтору двух гениальнейший романов нашей с вами современности — Илье Ильфу.

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