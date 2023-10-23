К зиме готовы: в Кузбассе создан стратегический запас противогололёдных материалов

Дорожные службы Кузбасса готовятся к снегоуборочному сезону. Завершается активная подготовка автотранспорта, подбор кадров на вакантные места водителей-механизаторов и дорожных рабочих, а также заготовка материалов для борьбы с наледью.
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