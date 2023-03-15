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Российские военные достигли успехов на Купянском направлении

Российские военные достигли успехов на Купянском направлении

Часть промзоны на Купянском направлении перешла под контроль Вооруженных сил России. Это подтвердил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.

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