Российские военные достигли успехов на Купянском направлении

Часть промзоны на Купянском направлении перешла под контроль Вооруженных сил России. Это подтвердил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.
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