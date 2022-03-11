Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева и Трусова выступят в шоу Тутберидзе в Минске

Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет 9 апреля в Минске.

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