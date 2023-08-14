БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США захотели стать частью зерновой сделки

США захотели стать частью зерновой сделки

@ Bebeto Matthews/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Кто поверит в это пиндосское вранье?!?
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не может быть никаких дел с этими аферистами и педерастами.
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
То,что они захотели, нам высморкнутся им на плечо!
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1 час.

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