@ Bebeto Matthews/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия.
США захотели стать частью зерновой сделки
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Кто поверит в это пиндосское вранье?!?
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не может быть никаких дел с этими аферистами и педерастами.
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
То,что они захотели, нам высморкнутся им на плечо!
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1 час.
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