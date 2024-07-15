Ограничивающие установки, мешающие развивать свой бизнес и расти в доходе

Иногда ограничения в финансовом росте и масштабировании бизнеса связаны не с наличием пробелов в знаниях в области маркетинга или предпринимательских навыках, а с проблемами в части мышления и представлений о себе, жизни, мире и деньгах, которые мешают развиваться.