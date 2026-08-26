Старики растут в цене: Рост доли возрастного населения повышает расходы на медицину

Причем речь идет о триллионах. Вызванный старением населения рост спроса на медицинские услуги может увеличить объем государственных расходов на здравоохранение к 2030 году на треть - до 9,5 трлн рублей в год, сообщает «Комерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании «Kept».