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Пункт-А

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Старики растут в цене: Рост доли возрастного населения повышает расходы на медицину

Старики растут в цене: Рост доли возрастного населения повышает расходы на медицину

Причем речь идет о триллионах. Вызванный старением населения рост спроса на медицинские услуги может увеличить объем государственных расходов на здравоохранение к 2030 году на треть - до 9,5 трлн рублей в год, сообщает «Комерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании «Kept».

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