Рекордная доля ДДУ с использованием эскроу-счетов зафиксирована в столице в I квартале 2024 года

В марте 2024 года на 41% увеличилось число зарегистрированных Управлением Росреестра по Москве договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов.
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