SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Баста, Регина Тодоренко, Люся Чеботина и Филипп Киркоров посетили закрытие "Новой волны"

Баста, Регина Тодоренко, Люся Чеботина и Филипп Киркоров посетили закрытие "Новой волны"

В Казани завершился музыкальный фестиваль "Новая волна". Церемонию закрытия посетили: Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым, Люся Чеботина, Лолита, Игорь Крутой с женой Ольгой, Юлия Михальчик, Севиль, дизайнер Игоря Гуляев, Алексей Чумаков, Баста, Филипп Киркоров, финалисты конкурса и другие звёзды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии