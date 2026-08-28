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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Динамо» о Рябкине: «Мы просили аренду у «Каролины», они ответили, что не против, чтобы он тут тренировался, но НХЛ запретила вести переговоры с клубами КХЛ»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков рассказал, что клуб хотел взять нападающего Ивана Рябкина в аренду у «Каролины».

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