Президент НСА Корней Биждов принял участие в совещании по развитию сети метеонаблюдений в Республике Татарстан

По приглашению Минсельхоза и Минэкологии Татарстана президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов 30 января принял участие в совместном совещании в Казани, посвященном возможностям получении информации о метеорологической и экологической обстановке в Республике Татарстан.
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