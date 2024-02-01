Президент НСА Корней Биждов принял участие в совещании по развитию сети метеонаблюдений в Республике Татарстан

По приглашению Минсельхоза и Минэкологии Татарстана президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов 30 января принял участие в совместном совещании в Казани, посвященном возможностям получении информации о метеорологической и экологической обстановке в Республике Татарстан.