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ТАСС

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На территории шахты в Суходольске при атаке ВСУ были 10 человек

На территории шахты в Суходольске при атаке ВСУ были 10 человек

СУХОДОЛЬСК /ЛНР/, 30 августа. /ТАСС/. На территории шахты "Дуванная" в Луганской Народной Республике в момент атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились 10 человек.

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