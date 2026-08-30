На территории шахты в Суходольске при атаке ВСУ были 10 человек

СУХОДОЛЬСК /ЛНР/, 30 августа. /ТАСС/. На территории шахты "Дуванная" в Луганской Народной Республике в момент атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились 10 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым