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Царьград

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Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом на ВЭФ

Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом на ВЭФ

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отметил, что российская экономика по своей устойчивости и выживаемости напоминает верблюда, способного адаптироваться в экстремальных условиях.

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