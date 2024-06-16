Можно много рассуждать о том, что за любовь нужно бороться и при любом «шторме» необходимо искать компромисс, проявляя терпение и понимание, но в жизни случаются ситуации, в которых сохранить отношения становится крайне сложно.
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