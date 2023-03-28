Ереван и Москва могут поссориться из-за ордера из Гааги. Комментарий Георгия Бовта

Конституционный суд Армении счел законным признание юрисдикции Международного уголовного суда. Это не единственное за последнее время действие «дружественной» Армении, которое заставляет задуматься о том, как развиваются двусторонние отношения, замечает политолог«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства», — заявил анонимный источник в МИД РФ, слова которого распространили российские информагентства.