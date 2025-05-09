9 мая будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Парад Победы, который состоится в Москве на Красной площади, приедут зарубежные лидеры.
День Победы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
9 мая будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Парад Победы, который состоится в Москве на Красной площади, приедут зарубежные лидеры.
Свежие комментарии