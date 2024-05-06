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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд и в 4-й раз за 6 последних сезонов

«Вегас» завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Далласу» в первом раунде (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче).

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