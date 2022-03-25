В Армении завершились ДРТУ с мотострелковыми подразделениями ЮВО

Были выполнены нормативы по маскировке и радиационной, химической и биологической защите. Подразделения выполняли задачи в дневное и ночное время суток, также особенностью ДРТУ стали условия высокогорья.
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