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Синоптик Позднякова: пятница станет для москвичей последним теплым днем в году

Синоптик Позднякова: пятница станет для москвичей последним теплым днем в году

Пятница станет для жителей Москвы последним теплым в этом году. Осадков не будет, ожидается солнечная погода и до +15 градусов, а в дальнейшем начнутся настоящие осенние холода, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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