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Царьград

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БРИКС призвал снять финансовые ограничения с Кубы

БРИКС призвал снять финансовые ограничения с Кубы

На саммите БРИКС, прошедшем 12-13 сентября в Нью-Дели, лидеры стран призвали к отмене экономических и финансовых санкций в отношении Кубы, ссылаясь на резолюцию ООН.

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