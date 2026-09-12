БРИКС призвал снять финансовые ограничения с Кубы

На саммите БРИКС, прошедшем 12-13 сентября в Нью-Дели, лидеры стран призвали к отмене экономических и финансовых санкций в отношении Кубы, ссылаясь на резолюцию ООН.
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Брикс сказал и сразу сняли......😂