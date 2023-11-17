В Киргизии хотят запретить бороду и паранджу

В Киргизии местный депутат Шарапаткан Маджитова вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий штрафовать граждан страны за появление в общественных местах в никабе (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз – прим .