В Киргизии хотят запретить бороду и паранджу

В Киргизии местный депутат Шарапаткан Маджитова вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий штрафовать граждан страны за появление в общественных местах в никабе (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз – прим .
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