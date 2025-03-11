Народный календарь отмечает день Порфирия Позднего – это один из самых обманчивых весенних дней в части погоды.
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Народный календарь отмечает день Порфирия Позднего – это один из самых обманчивых весенних дней в части погоды.