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Подразделение военной полиции ВС РФ провело патрулирование на Голанских высотах

Подразделение военной полиции ВС РФ провело патрулирование на Голанских высотах

На Голанских высотах расположены наблюдательные посты российской военной полиции и сирийских войск, с которых военнослужащие двух стран следят за возможными провокациями.

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