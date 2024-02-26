Силуанов: Сдвиги, начавшиеся в мировой экономике, безболезненно не проходят

Руководитель экономического ведомства Российской Федерации Антон Силуанов поделился сведениями о том, что серьёзнейшие изменения в экономической сфере привели к тому, что находящиеся на этапе развития державы сумели выйти вперёд на фоне держав «большой семёрки».