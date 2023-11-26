Усталый водитель "БМВ" устроил аварию в Уваровском округе

В Уваровском округе столкнулись две иномарки. Авария произошла на 570 километре автодороги Р-22. Как стало известно, водитель "БМВ" выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем "Шкода".
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