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Новости Тамбова

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На четырёх улицах Тамбова 21 сентября отключат свет

На четырёх улицах Тамбова 21 сентября отключат свет

В Тамбове 21 сентября отключат свет на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики, сообщает Центральная диспетчерская города.

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