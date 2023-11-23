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Суд обязал общину УПЦ в Переяславе отдать Михайловский храм заповеднику

Суд обязал общину УПЦ в Переяславе отдать Михайловский храм заповеднику

23 ноября 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд обязал общину Украинской Православной Церкви освободить Михайловский храм в городе Переяслав Киевской области и отдать его Национальному заповеднику «Переяслав».

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