Пасечник: число жертв обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны украинской армии возросло до двух

Четверо пострадавших доставлены в больницы Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинской армии выросло до двух, ещё четверо пострадавших были доставлены в больницы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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