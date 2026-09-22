В Самарской области после налета БПЛА повреждены жилые дома и автомобили

В Самарской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, уничтожены десятки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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