Die Welt: Слова Путина о применении ядерного оружия вызвали панику в Германии

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу возможного применения ядерного оружия при условии прямого участия западных государств в вооруженном конфликте на территории Украины послужили причиной паники в Германии.
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