Россияне стали меньше пить: в 80 регионах России снизилось потребление алкоголя По оценкам Минздрава, потребление алкоголя в России снизилось в 80 .
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Россияне стали меньше пить: в 80 регионах России снизилось потребление алкоголя По оценкам Минздрава, потребление алкоголя в России снизилось в 80 .
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