Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский может стать "жутким беженцем", потеряв свои активы, если США предъявит обвинения в коррупции, а также что ему придется избегать мирных переговоров для продления режима в Киеве.
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