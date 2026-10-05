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Пронедра

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Почему на Покров 14 октября просят о замужестве и семейном счастье

Почему на Покров 14 октября просят о замужестве и семейном счастье

Традиция просить о замужестве на Покров 14 октября существует давно, но прямого церковного предписания делать это именно в праздник нет.

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