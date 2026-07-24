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Съедобные грибы могут становиться ядовитыми из-за жары

Съедобные грибы могут становиться ядовитыми из-за жары

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Аномальная жара может сделать даже привычные съедобные грибы опасными для здоровья, так как высокие температуры меняют их химический состав и повышают риск накопления вредных веществ.

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