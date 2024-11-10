Бриджит Джонс, Авиавтор, Город Брежнев: 5 книг, которые экранизируют в 2025 году

Новая Бриджит Джонс, фантастическая драма с Хабенским в главной роли и сериал в стиле «Слова пацана» о подростковой преступности 1980-х — «Сноб» и книжный сервис Литрес собрали пять произведений, которые будут экранизированы в следующем году.