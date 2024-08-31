Курский капкан Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев 5,1K прочтений Вчера Курская авантюра Украины выглядит настолько бессмысленной с военной точки зрения, что в народе стали распространяться слухи, что мы, мол, специально заманили ВСУ в Курскую область, чтобы их там уничтожить.